الوزير: تسليم محطة الحاويات لأكبر مشغل عالمى لتكوين الشراكات الاستراتيجية

يشهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات "هاتشيسون") لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم، وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية، حيث يبلغ طولها ٢٦٠٠م ومساحتها الإجمالية ١.٦ مليون م٢، والطاقة الاستيعابية لها ٣.٥ مليون حاوية مكافئة/ سنويا.

حيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول ٤٠٠ متر، وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة.

ويأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مع تحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) الذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.