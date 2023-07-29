المتهم بقتل شقيقه وإصابة والده بالإسماعيلية يمثل جريمته أمام النيابة

ظهر المتهم بقتل شقيقة وإصابة والده في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، لتمثيل جريمته في المكان الذى شهد واقعة قتله أخيه وذلك أمام أعضاء النيابة العامة وفى وجود الأجهزة الأمنية.

وكان عدد من ممثلي النيابة العامة في الإسماعيلية قد قاموا باصطحاب المدعو "م .ح عمرو" في العشرينات من عمره، المتهم بقتل شقيقه بسبب الخلاف على مبلغ من المال إلى مسرح الجريمة الكائن في عزبة أبو شحاتة الواقعة بقرية أبو عطوة التابعة لمركز الضواحي، وذلك ليقوم بتمثيل جريمته أمام النيابة.

وكانت قد ألقت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، القبض على قاتل شقيقه بأبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة بدائرة المركز، وتم التحفظ علي السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتلقي اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالقبض على شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر أمس الخميس بسبب خلاف مادي بينهما محدثا إصابات في والده عندما حاول الفصل بينهما.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفي العدوي، ومنان صلاح ومحمود طارق في تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز.

وحددت مأمورية لضباط المباحث الجنائية في مركز الإسماعيلية أماكن تردد المتهم بعد ارتكابه الجريمة وتمكنت من ضبطه قبل الهروب خارج مدينة الإسماعيلية.