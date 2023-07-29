السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المتهم بقتل شقيقه وإصابة والده بالإسماعيلية يمثل جريمته أمام النيابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ظهر المتهم بقتل شقيقة وإصابة والده في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، لتمثيل جريمته في المكان الذى شهد واقعة قتله أخيه وذلك أمام أعضاء النيابة العامة وفى وجود الأجهزة الأمنية.  

وكان عدد من ممثلي النيابة العامة في الإسماعيلية قد قاموا باصطحاب المدعو "م .ح عمرو" في العشرينات من عمره، المتهم بقتل شقيقه بسبب الخلاف على مبلغ من المال إلى مسرح الجريمة الكائن في عزبة أبو شحاتة الواقعة بقرية أبو عطوة التابعة لمركز الضواحي، وذلك ليقوم بتمثيل جريمته أمام النيابة.  

وكانت قد ألقت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، القبض على قاتل شقيقه بأبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة بدائرة المركز، وتم التحفظ علي السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتلقي اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالقبض على شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر أمس الخميس بسبب خلاف مادي بينهما محدثا إصابات في والده عندما حاول الفصل بينهما.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفي العدوي، ومنان صلاح ومحمود طارق في تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز.

وحددت مأمورية لضباط المباحث الجنائية في مركز الإسماعيلية أماكن تردد المتهم بعد ارتكابه الجريمة وتمكنت من ضبطه قبل الهروب خارج مدينة الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة