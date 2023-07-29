السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سر تعطل انضمام موهبة الدورى المغربى إلى بيراميدز الموسم المقبل

بيراميدز
بيراميدز

تعثرت مفاوضات نادي بيراميدز مع المهدي موهوب مهاجم فريق الفتح الرباطي المغربي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأشارت مصادر إلى أنه رغم توصل إدارة بيراميدز لاتفاق مع اللاعب على كل تفاصيل الصفقة لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة بسبب رغبته في الانضمام إلى صفوف فريق الرجاء.

واتفق بيراميدز في وقت سابق مع إدارة الفتح الرباطي أيضًا على تفاصيل الصفقة قبل أن يتعطل كل شيء بسبب رغبة اللاعب في الانضمام إلى الرجاء المغربي.

وكان فريق الجيش الملكي قد توج بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى منذ موسم 2007 - 2008، بعد صراع شرس مع الوداد، وذلك حتى الجولة الـ 30 والأخيرة من الموسم الحالي 2022 - 2023.

ويضع بيراميدز تركيزه في الوقت الحالي لضم بعض المواهب من شمال إفريقيا خاصة بعد نجاح تجربة الثنائي المغربي وليد الكرتي ومحمد الشيبي، الأمر الذي دفعهم لمواصلة التجربة.

بيراميدز نادي بيراميدز الفتح الرباطي المغربي الفتح الرباطي المهدي

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