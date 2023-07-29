السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. على الحجار يحتفل مع جمهوره بنجاح "وحدى" فى ساقية الصاوى

النجم علي الحجار
النجم علي الحجار

انتهى النجم علي الحجار، من كل التجهيزات والبروفات الخاصة بحفله المقرر إقامته مساء اليوم السبت برفقة فرقته الموسيقية، على خشبة مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقدم خلاله علي الحجار باقة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من القيم النبيلة، أبرزها:"مافيناش م الخوف، نويت أغني، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي".

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة أنه نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها، ولم يتبق سوى عدد قليل جدًا من تذاكر الوقوف فئة الـ150 جنيهًا.

الحجار يشارك في فعاليات مهرجان الصيف الدولي

وعلى صعيد آخر يشارك النجم علي  الحجار، في فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين، من خلال حفلًا غنائيًا ضخمًا، يحييه برفقة فرقته الموسيقية الخاصة، وذلك يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل بمركز المؤتمرات القاعة الكُبرى، بمكتبة الإسكندرية.

أحدث أغنيات علي الحجار 

ومن المقرر أن يحتفل علي الحجار، مع جمهوره خلال الحفل بنجاح أحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا وتحمل اسم "وحدي"، وهي من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري، ومن ألحان الملحن الكبير الراحل أحمد الحجار، والتوزيع الموسيقي لوليد مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية: "وحدي والليل وحداني.. فارد طوله بيتحداني.. مش مآمني ولا مطمني.. الليل مش عارف يفهمني مع إنه بينعس على يدي.. وحدي وحدي.. في ليل ضايع أنا مرايته بشوف وشي في قمرايته.. غريب عني ميشبهنيش.. حزين سارح مبيغنيش.. بلاد الناس دهب ونحاس.. تضيق بيا ماتقبلنيش وما يساعنيش سوا عينيكي أموت فيها وأعيش وحدي.. وحدي".

النجم علي الحجار ساقية الصاوي علي الحجار قاعة النهر بساقية الصاوي لافتة كامل العدد مهرجان الصيف الدولي

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