السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير عام المصايد: اتخذنا خطوات نحو التصدير السمكى.. ونحاول فتح أسواق جديدة

سمك
سمك

قال عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الدولة تستهدف فتح أسواق جديدة، حيث تحاول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول تصدير سمك الاستزراع باشتراطات كبيرة.

وأضاف "صلاح"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: أن الاشتراطات تبدأ من المزرعة والعمال وطريقة التغذية وكل الإجراءات الخاصة بالاستزراع، ولدينا أكثر من مزرعة حصلت على شهادة الأيزو وأصبحت مؤهلة للتصدير، ونعمل في المصايد الطبيعية عبر تصدير عدد كبير من أنواع السمك، فأسماك بحيرة البردويل معروفة عالميًا.

وتابع: "نعمل على تصدير أسماك بحيرة ناصر، فالسمك البلطي هناك غير موجود في أي مكان آخر، ونظل نستورد بعض الأسماك التي لا توجد في مياهنا، مثل أسماك المياه الباردة، مثل الرنجة والسالمون، ونستهدف إنتاج 3 ملايين طن في عام 2030".

ولفت إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر هو النسبة العالمية ذاتها تقريبًا، لافتًا إلى أن مصر تنتج في الوقت الحالي مليوني طن، وأكثر بحيرتين تنتجان الأسماك هما البرلس ثم بحيرة المنزلة.

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