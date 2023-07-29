"إكسترا نيوز" ترصد جهود الدولة فى تطوير المستشفيات على مدار 10 سنوات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول 10 سنوات من تطوير المستشفيات.

جهود الدولة في تطوير المستشفيات:

طفرة في تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية في مصر.

تنفيذ 1139 مشروعًا لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية.

إنشاء ورفع كفاءة المستشفيات بتكلفة 6.27 مليار جنيه.

ارتفاع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية إلى 5421.

ارتفاع عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركزًا.

ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 120 مقارنة بـ 88 مستشفى عام 2014.

زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 30.4%.