السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يُكرِّم عمّال شركتيِّ الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

كرَّم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، العاملين بشركتيِّ مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وفاءً لهم على ما يبذلوه من جهود طوال العام، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71.

جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ.

وفي كلمته، أكد اللواء محمد الشريف، أن تكريم اليوم هو أبسط ما يمكن تقديمه للعاملين بالشركة؛ نظرًا لما يبذله العاملون من جهودٍ كبيرة يشيد بها الجميع، لافتًا إلى أن  تلك الجهود ساهمت في تخطي موسم النوات بسلام، وخاصة أثناء السيول الغزيرة التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة في ظل التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن ملف الأمطار هو من أولى وأهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات والأجهزة التنفيذية والمعنية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية في ظل التغيرات المناخية وما تشهده من كميات الأمطار تفوق أحيانًا الطاقة الاستيعابية لخطوط الصرف الصحي وضع أمامنا تحديات كبيرة، فكان التدخل الفوري والعاجل للقيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ  مشروع "الاستيراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية" والذي سيسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة خاصة في الأماكن الساخنة.

من جهته، ثمَّن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التعاون والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، تحت قيادة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وأكد أن الأمطار على محافظة الإسكندرية تكون أكثر غزارة ولفترات زمنية أطول مقارنةً بباقي المحافظات، لذا؛ يتم التعامل معها بمنهجية وتكامل ومجهود غير عادي من جميع العاملين بشركتيِّ مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

كما ثمَّن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المجهود الكبير الذي يقع على عاتق عُمَّال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية من عمليات التطهير المستمرة لمكونات الشبكة من شنايش ومطابق وشبكات ومحطات رفع ومعالجة، ثم أعمال المحاكاة في منتصف سبتمبر؛ للاطمئنان على جاهزية الشبكة؛ لاستيعاب مياه الأمطار ببعض المناطق المرورية المهمة، والمتابعة اللحظية مع هيئة الأرصاد الجوية، وتمركزها أثناء الأمطار على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق المحافظة، في ظل ظروفٍ جوية صعبة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

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احتفالات محافظة الإسكندرية مياه الشرب الصرف الصحي تكريم العيد القومي

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