الاتحاد الإفريقى يناشد الجيش النيجيرى العودة إلى ثكناته

ناشد الاتحاد الإفريقي الجيش النيجيري "العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال أسبوعين.

وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان، إنه يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما.

وأمس أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التليفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس بازوم.

وبازوم، الذي وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات في العام 2021، من أبرز حلفاء فرنسا والغرب في منطقة الساحل الإفريقي.

ونفد عسكريون من الحرس الرئاسي انقلابا ليل الأربعاء الماضي حيث احتجزوا الرئيس في مقر إقامته وفرضوا حظر تجوال وأغلقوا الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر.