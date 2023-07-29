لجنة المسابقات باتحاد الكرة تُدخل تعديلات على لائحة الموسم الجديد

أجرى مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بعض التعديلات على اللائحة الخاصة بالموسم الجديد، من بينها تقليل عدد اللاعبين المعارين من كل فريق، وذلك مع استمرار زيادة عدد القائمة إلى 30 لاعبا، بعدما كان هناك اتجاه لتقليص القاوائم إلى 25 لاعبًا بدلاً من 30.

واستقر مسئولو الجبلاية على تقليل عدد اللاعبين المعارين إلى 6 لاعبين بدلا من 7، كما هو الحال في المواسم الماضية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجبلاية بهدف العودة تدريجيًا إلى النظام الذى كان معمولا به قبل عدة سنوات، وهى قصر عدد المعارين لكل فريق عند 5 لاعبين فقط، وهو ما سيتم اعتماده فى الموسم المقبل، حيث رأى اعضاء الجبلاية العودة للنظام القديم بشكل تدريجى، حتى لا يستحوذ بعض الأندية على أكبر عدد من اللاعبين، على أن يتم قيد 30 لاعبا فى القائمة وإعارة 7 لاعبين كما هو الحال، ما يقلل الفرص أمام الأندية الصغيرة فى التعاقد مع لاعبين جيدين.

ويسعى رجال الجبلاية لوضع بعض التعديلات على لائحة المسابقات بشكل تدريجى، على أمل العودة للنظام الذى كان معمولا به قبل جائحة كورونا التى كانت سببا فى تعديل عدد كبير من البنود في لائحة المسابقات، باتت تصب فى مصلحة بعض الأندية بعينها على حساب أندية أخرى فيما يخص عدد اللاعبين الذين يتعاقد معهم كل ناد وفقا لقدرته المالية.

فيما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة السوبر المصري الجديد من أربعة فرق، ويحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجان المسابقات، خلال الساعات المقبلة، موعد بطولة كأس السوبر الجديد فى الموسم الجارى 2023 وإقامته بالإمارات.