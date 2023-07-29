السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة المسابقات باتحاد الكرة تُدخل تعديلات على لائحة الموسم الجديد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أجرى مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بعض التعديلات على اللائحة الخاصة بالموسم الجديد، من بينها تقليل عدد اللاعبين المعارين من كل فريق، وذلك مع استمرار زيادة عدد القائمة إلى 30 لاعبا، بعدما كان هناك اتجاه لتقليص القاوائم إلى 25 لاعبًا بدلاً من 30.

واستقر مسئولو الجبلاية على تقليل عدد اللاعبين المعارين إلى 6 لاعبين بدلا من 7، كما هو الحال في المواسم الماضية. 

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجبلاية بهدف العودة تدريجيًا إلى النظام الذى كان معمولا به قبل عدة سنوات، وهى قصر عدد المعارين لكل فريق عند 5 لاعبين فقط، وهو ما سيتم اعتماده فى الموسم المقبل، حيث رأى اعضاء الجبلاية العودة للنظام القديم بشكل تدريجى، حتى لا يستحوذ بعض الأندية على أكبر عدد من اللاعبين، على أن يتم قيد 30 لاعبا فى القائمة وإعارة 7 لاعبين كما هو الحال، ما يقلل الفرص أمام الأندية الصغيرة فى التعاقد مع لاعبين جيدين.

ويسعى رجال الجبلاية لوضع بعض التعديلات على لائحة المسابقات بشكل تدريجى، على أمل العودة للنظام الذى كان معمولا به قبل جائحة كورونا التى كانت سببا فى تعديل عدد كبير من البنود في لائحة المسابقات، باتت تصب فى مصلحة بعض الأندية بعينها على حساب أندية أخرى فيما يخص عدد اللاعبين الذين يتعاقد معهم كل ناد وفقا لقدرته المالية.

فيما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة السوبر المصري الجديد من أربعة فرق، ويحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجان المسابقات، خلال الساعات المقبلة، موعد بطولة كأس السوبر الجديد فى الموسم الجارى 2023 وإقامته بالإمارات.

7 لاعبين ائحة كورونا استمر اعضاء التعديلات الجبلاية استمرار

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟