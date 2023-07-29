"غريق ومايوه وذكريات".. حكايات الفنانات في فصل الصيف

فصل الصيف من الشهور المحببة إلى قلب الفنانين، حيث يعتبرونه إجازة لقضاء بعض الوقت على الشواطئ، واستراحة من العمل طوال العام، كما أن بعضهم يذهب إلى الشاطئ.



"الدستور" يستعرض بعض المواقف والحكايات لبعض الفنانين خلال فصل الصيف.



ذكريات جميلة مع الفنانة أمينة رزق

كانت الفنانة أمينة رزق تحرص على قضاء اجازة فصل الصيف في محافظة الإسكندرية حيث البحر والهواء، لأن ذكرياتها الجميلة كلها هناك على حد قولها.



مايوه فاتن حمامة

ومن بين هذه المواقف التي كانت في فصل الصيف، ما حدث مع الفنانة فاتن حمامة أثناء تصوير فيلم " أشكى لمين" الذى عرض عام 1951، فقد كانت بعض مشاهد الفيلم تقتضى أن ترتدى فاتن المايوه، وجئت قبل التصوير بأن قائمة الملابس المطلوبة للدور تتضمن مايوه قطعة واحدة، ورفضت التصوير ودار بينها وبين المخرج والمنتجة شجار وتوقفت عن التصوير لمدة أسبوع كامل، إلا أن رضخا وتم تعديل بعض المشاهد، وارتدت فاتن حمامة بلوزة وبنطلون على الشاطئ بدلاً من المايوه.

الفنانة مريم فخر الدين

بينما قالت الفنانة مريم فخر الدين، عندما اشتدت وطأة الحر لدرجة لم تحتملها أعصابى في شهر أغسطس في فصل الصيف، سافرت إلى الإسكندرية حيث بلاجى المفضل ” جليم " بحسب ما جاء في مجلة "الموعد".

وتابعت: كنت أفضل الذهاب إلى البلاج فى فترة الغداء بعد أن يقل عدد المصطافين، وبعد أن أطمأننت الى خلو البلاج، وأخذت اسير على الشاطئ قبل أن أنزل الى المياه.



وعندما كنت أسير على الشاطئ، سمعت صوت صراخ فجأة، وأخذت أتلتفت حولى ودققت النظر، وكان الغريق على بعد حوالى عشرين مترا داخل البحر، ولم يكن هناك انسان آخر غيرى على الشاطئ لينجد الغريق فقد أسرعت بالقف إلى الماء وصلت إلى المكان الذى رأيت فيه الغريق وفوجئت بصوت أجش يقول لى: إزيك يامريم؟ واستدرت اليه وقلت له، سمعت صراخًا، وشخصًا يغرق هنا فلنبحث عنه، ولكنه بدلا من أن يهتم بذلك أخذ يضحك، ولما رأى علامات الغيظ والخنق ترتسم على وجههى تزايد ضحكة وقال لى: أنا الغريق، غريق مريم.