السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": نتيجة امتحانات الثانوية العامة تمر بمراحل المراجعة والتدقيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

وزارة التربية والتعليم والتعليم نتيجة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟