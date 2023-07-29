"التعليم": نتيجة امتحانات الثانوية العامة تمر بمراحل المراجعة والتدقيق

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.