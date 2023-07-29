محافظ بورسعيد: استمرار توزيع بطاقات بدل منطقة حرة "كارت ميزة"

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن تواصل أعمال توزيع بطاقات بدل المنطقة الحرة "كارت ميزة" لأصحاب المعاشات، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، بمقر ديوان عام المحافظة، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.

ويتابع محافظ بورسعيد مستجدات سير العمل يوميًا بمقر توزيع البطاقات.

وكان محافظ بورسعيد، قد التقى المواطنين من أصحاب المعاشات، خلال استلامهم كارت ميزا، للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للمواطنين وسرعة حصولهم على البطاقات، وأكد أنه سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحره اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلي واستخدامها في شراء أي احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها، من خلال جميع مدفوعات الأجهزة الحكوميه وغير الحكومية.

جدير بالذكر أن بطاقات المنطقة الحرة "كارت ميزة" تم توزيعها على أصحاب المعاشات كمرحلة أولى في الجهات التالية:

الأحياء (الزهور والضواحي والعرب وجنوب ومدينة بورفؤاد)، والمديريات (مديرية الإسكان والمرافق- مديرية الشباب والرياضة- مديرية التموين والتجارة الداخلية- مديرية الأوقاف- المديرية المالية- مديرية القوى العاملة- مديرية الزراعة- الطب البيطري)، الشركة البورسعيدية- الإنشاءات البحرية- الحجر الزراعي- التأمين الصحي الشامل- القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

كما سيتم توزيع كارت منطقة حرة لأصحاب المعاشات كمرحلة ثانية اعتبارًا من الأحد 30 يوليو وحتى 6 أغسطس، وذلك في الجهات التالية:

مديرية التنظيم والإدارة- مديرية التربية والتعليم- قصر الثقافة- مديرية الشئون الاجتماعية- مجمع إعلام بورسعيد وبورفؤاد- وزارة العدل- مديرية الطرق- المحاريث- المساحة- الإحصاء- البحوث الزراعية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث