السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

محكمة
محكمة

قررت نيابة الشروق إحالة عامل إلى المحاكمة الاقتصادية، وذلك بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في مدينة الشروق.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

 وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة العاجلة عقب انتهاء التحقيقات معه.

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