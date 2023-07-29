السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاينه 5 مسئولين.. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل "حريق فيشة" بمستشفى الحميات

احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السيطرة على حريق «فيشة كهربائية» بإحدى غرف مستشفى الحميات، دون أي خسائر أو إصابات بشرية، ونقل بعض مرضى العناية إلى مستشفى الإيمان العام لحين إصلاح الضرر.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، يفيد باشتعال فيشة كهربائية بإحدى غرف مستشفى الحميات بحي غرب دون وقوع أي خسائر.

وانتقل الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية، والدكتورة منال محمود مدير المستشفى، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف، والحماية المدنية، إلى المستشفى، وفصل التيار الكهربائي عن الغرفة دون وقوع أي خسائر بشرية أو تضرر أي مرضى.

وأعلن المحافظ عن تكليف رئيس حي غرب بالتواجد بموقع الحادث حتى السيطرة عليه والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لهم والاستعانة بمولدات كهربائية "ديزل" دعم من حي غرب كتغذية بديلة للكهرباء "تحت الطلب" لعدم تأثر الخدمة بالمستشفى.

احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
احتراق فيشة كهرباء
إجراء احترازي الاجتماعية والاقتصادية التيار الكهربائي الحماية المدنية القطاعات المختلفة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمديرية الصحه حماية المدنية رئيس حى غرب عصام سعد محافظ أسيوط فصل التيار الكهربائي غرفة العمليات المركزية مديرية الصحة والسكان

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟