عاينه 5 مسئولين.. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل "حريق فيشة" بمستشفى الحميات

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السيطرة على حريق «فيشة كهربائية» بإحدى غرف مستشفى الحميات، دون أي خسائر أو إصابات بشرية، ونقل بعض مرضى العناية إلى مستشفى الإيمان العام لحين إصلاح الضرر.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، يفيد باشتعال فيشة كهربائية بإحدى غرف مستشفى الحميات بحي غرب دون وقوع أي خسائر.

وانتقل الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية، والدكتورة منال محمود مدير المستشفى، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف، والحماية المدنية، إلى المستشفى، وفصل التيار الكهربائي عن الغرفة دون وقوع أي خسائر بشرية أو تضرر أي مرضى.

وأعلن المحافظ عن تكليف رئيس حي غرب بالتواجد بموقع الحادث حتى السيطرة عليه والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لهم والاستعانة بمولدات كهربائية "ديزل" دعم من حي غرب كتغذية بديلة للكهرباء "تحت الطلب" لعدم تأثر الخدمة بالمستشفى.

احتراق فيشة كهرباء

احتراق فيشة كهرباء

احتراق فيشة كهرباء

احتراق فيشة كهرباء

احتراق فيشة كهرباء

احتراق فيشة كهرباء

احتراق فيشة كهرباء

احتراق فيشة كهرباء

احتراق فيشة كهرباء