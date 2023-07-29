السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 مصابين فى انقلاب سيارة بطريق الغردقة - رأس غارب

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 6 أشخاص، ظهر اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 2 بعد المدخل الشمالي لمدينة الغردقة في اتجاه رأس غارب.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبيّن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطِرَت الأجهزة المُختصة لمباشرة التحقيقات.

6 أشخاص اصابة 6 اشخاص اللواء محيي سلامة أمن البحر الأحمر حادث إنقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة طريق الغردقة رأس غارب طريق الغردقة طريق سفاجا صحة البحر الأحمر

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟