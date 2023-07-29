6 مصابين فى انقلاب سيارة بطريق الغردقة - رأس غارب

أُصيب 6 أشخاص، ظهر اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 2 بعد المدخل الشمالي لمدينة الغردقة في اتجاه رأس غارب.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبيّن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطِرَت الأجهزة المُختصة لمباشرة التحقيقات.