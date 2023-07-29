السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق مبادرة "صحتى سر سعادتى" بمركز نصر النوبة للتوعية ضد مخاطر الإدمان

الفعاليات
الفعاليات

شهد مركز نصر النوبة إطلاق أولى فعاليات مبادرة "صحتي سر سعادتي"، والتي تهدف إلى نشر التوعية ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع بأسره. 

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزاهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة.. وبحضور صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة، فضلاً عن لفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية. 

وتستهدف المبادرة الفئة العمرية من سن 10 إلى 18 سنة، لما لها من تداعيات وتغيرات فى السلوك الذى يمر به الطفل، وكذا عقد ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة بمختلف المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والصحة والأوقاف والأزهر، وسط مشاركة واسعة لمدربى التنمية البشرية وصندوق مكافحة الإدمان، حيث إنه من المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. 

الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
أسوان التنمية البشرية فعاليات المبادرة مركز نصر النوبة ندوات توعوية

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