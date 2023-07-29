السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مواعيد عروض "بيت المسرح" المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

يشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بـ٦ عروض مسرحية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٦، المقام في الفترة من ٢٩ يوليو إلى ١٤ أغسطس المقبل، ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان، ويقدم كل عرض لليلتين متتاليتين بالمجان.

ويستهل البيت الفني للمسرح عروضه فى المهرجان، بعرض "ستوكمان" من إنتاج فرقة مسرح الغد، تأليف ميخائيل وجيه وإخراج أسامة رءوف، ويعرض فى السادسة من مساء يومى الأحد والإثنين الموافقين ٣٠ و٣١ يوليو على مسرح الغد بالعجوزة.

وتقدم فرقة مسرح الشباب عرض "ياسين وبهية"، من تأليف نجيب سرور وإخراج يوسف مراد منير، فى الساعة العاشرة من مساء يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين ٣١ يوليو و١ أغسطس، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

كما تقدم فرقة المسرح الحديث عرض "سيب نفسك" من تأليف مارك إيجيا دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت، في السادسة من مساء يومى الثلاثاء والأربعاء ١ و٢ أغسطس على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرض "طيب وأمير"، كتابة أحمد الملوانى وإخراج محمد جبر، يعرض فى الساعة الثامنة من مساء يومى الخميس والجمعة الموافق ٣ و٤ أغسطس على مسرح ميامى.

وتشارك فرقة المسرح الحديث أيضًا عرض "خطة كيوبيد"، من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد، ويقدم في الثامنة من مساء يومى الخميس والجمعة ١٠ و١١ أغسطس على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

ويختتم بيت المسرح عروضه فى المهرجان بالعرض المسرحي "سيدتى أنا"، من إنتاج فرقة المسرح القومي، دراماتورج وإخراج محسن رزق، ويعرض فى الساعة الثامنة من مساء يومى الجمعة والسبت ١١ و١٢ أغسطس على المسرح القومي.

ويعرض على هامش المهرجان، مسرحية "مغامرات جيمو" تأليف صلاح متولى وإخراج محمد العشرى، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، يوميًا ٨م على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

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