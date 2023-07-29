السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مصادر كنسية: البابا تواضروس يترأس ثالث نهضات صوم العذراء بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس ثالث أيام نهضة صوم العذراء مريم بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف البار بسموحة بالإسكندرية.

وتطلق كنيسة السيدة العذراء مريم ويوسف البار النهضات الروحية والقداسات الإلهية طيلة صوم العذراء مريم والذي يبدأ في 7 أغسطس 2023، وينتهي في 22 أغسطس 2023.

ويشارك في نهضات الكنيسة عدد من الأساقفة والرهبان والكهنة طيلة فترة الصوم.

تستعد الكنائس المسيحية المختلفة لبدء صوم السيدة العذراء مريم في أغسطس 2023، ولمدة 15 يومًا، تتخللها إقامة العديد من القداسات الإلهية والنهضات الروحية تكريمًا للسيدة العذراء مريم.

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، صوم السيدة العذراء مريم في 7 أغسطس 2023، ويستمر حتى 22 أغسطس 2023.

أما الكنيسة الكاثوليكية بمصر فتبدأ صوم العذراء، 1 أغسطس 2023، والذي يستمر لمدة أسبوعين وحتى عيد صعود العذراء مريم منتصف أغسطس 2023.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنائس المسيحية القداسات الإلهية و النهضات الروحية.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة إذ يتوافد عليها الآلاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.

ويترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، نهضة صوم العذراء مريم في دير السيدة العذراء مريم والمعروف  بدرنكة بأسيوط.

ويبدأ آلاف الأقباط احتفالاتهم بمولد السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط، تزامنًا مع انطلاق احتفالاتها الأحد 7 أغسطس بدير درنكة، والذي يستقبل أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا.

ويترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، صلوات القداس الإلهي يوميًا، وصلوات التسبحة مساء كل ليلة بصوم العذراء مريم، بالإضافة إلى ترؤسة دورة وزفة أيقونة السيدة العذراء مريم.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط فيه عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.

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