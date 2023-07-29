محافظ أسيوط يبحث إنشاء بعض الكباري الداخلية في 4 مراكز بالمحافظة

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1420 لسنة 2023 لدراسة إنشاء بعض الكبارى الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" واختيار الأماكن المناسبة لها وفقًا لاحتياجات كل مركز وتلبية لاحتياجات الأهالي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ رئيس اللجنة وعضوية الجهات المعنية بالطرق والكباري والزراعة والري والتخطيط العمراني والإسكان والإدارات الهندسية ورؤساء المراكز والمرور.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض المقترحات المقدمة من رؤساء المراكز والأهالي لإنشاء بعض الكباري الداخلية بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وصدفا وفقًا لاحتياجات كل مركز.

وأكد المحافظ أهمية الكباري والمحاور التي يجري إنشائها بالمحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير "حياة كريمة" وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لهم، موجهًا الشكر للحكومة ووزير النقل الفريق كامل الوزير على تنفيذ خطط الرصف بالمحافظة والاهتمام بتنمية الصعيد وخاصة محافظة أسيوط وإنشاء شرايين التنمية في مختلف أنحاء المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجري حاليًا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، مشيرًا إلى أنه سيجري إنشاء بعض الكبارى الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، بالتنسيق مع وزارة النقل.

ووجّه المحافظ، أعضاء اللجنة المشكلة بالنزول الميداني لدراسة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بالمراكز التي تم اختيارها وفقًا لاحتياجات الأهالي الفعلية وتلبية لاحتياجاتهم، مع دراسة التكلفة التقديرية لكل كوبرى والعرض بتقرير بنتائج اللجنة ومقترحاتها فور الانتهاء منها فى اسرع وقت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًَا إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة، بمشاركة أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وبحضور الأهالي للوقوف علي نسب التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، فضلًَا عن توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وبخاصة مشروعات الطرق والرصف والتنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع