السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوافل متحركة بقرى كفر الشيخ ضمن حملة "100 يوم صحة"

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

نظّمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، حملات أمام المساجد والمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، ضمن حملة "100 يوم صحة"، التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملة "100 يوم صحة" مازالت تقدم خدماتها من خلال قوافل بالقرى، لتقديم كل الخدمات الطبية للأهالي، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المدرية، إعداد الدكتورة أمال حجاج، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرئاسية.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تنظيم الحملات الطبية من خلال الفرق المتحركة لحملة "100 يوم صحة" أمام جميع المساجد بأنحاء المحافظة، وفي كل مربع ريفي وحضري، لتغطية الخدمة الصحية لأهالي المحافظة من خلال فحوصات المبادرات الرئاسية بالأجهزة الخاصة بها.

وعلى جانب آخر، شهدت قرية قزمان بمركز قلين، قافلة طبية ضمت 11 عيادة، بواقع 9 تخصصات طبية مختلفة وهي (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، أنف وأذن)، تردد عليها 1457 مواطنًا، وإجراء 166 تحليلًا طبيًا، ما بين معمل الدم ومعامل الطفيليات، و49 أشعة، وصرف الدواء مجانًا، كما تلقى 853 مواطنًا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

كما أجرى الكشف الطبي على 90 مريضًا، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ12 مريضًا، والتحويل على أقرب مستشفى لـ8 مرضى، لاستكمال تلقي العلاج اللازم واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

الصحة قلين قزمان السيسي كفر الشيخ

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