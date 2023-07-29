السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" ضمن فعاليات مهرجان العلمين

برنامج صاحبة السعادة
برنامج صاحبة السعادة

تبث قناة "dmc"، مساء اليوم السبت، حلقة خاصة من برنامج “صاحبة السعادة” تقديم الإعلامية إسعاد يونس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتشهد الحلقة ظهور خاص الساحر كريس المصري و فرقة أيامنا الحلوة. 

وكان فريق عمل البرنامج قد سافر الي منطقة العلمين خلال الأيام الماضية، حيث تم عمل ديكور مفتوح لحلقة البرنامج التي تبث اليوم. 

وأتاحتشركة تذكرتي تذاكر ليلة "صاحبة السعادة في العلمين مع كريس المصري"، و"أيامنا الحلوة"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، المقرر إقامته 29 يوليو الجاري في أحد المسارح الضخمة بالعلمين الجديدة.

وجاءت فئات تذاكر أكبر ماجيك شوف في العلمين الجديدة كالتالي:

  • تذكرة VIP سعرها: 800 جنيه
  • تذكرة Platinum سعرها: 600 جنيه
  • تذكرة Gold سعرها: 400 جنيه
  • تذكرة Silver سعرها: 200 جنيه

تشارك الإعلامية إسعاد يونس ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين"، والمقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن مشاركة الساحر كريس المصرى، المعروف بخفة يده، في العرض الترفيهي المقرر إقامته اليوم السبت. 

ويشمل حفل الـ"ماجيك شو" خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة عرضًا ضخمًا لكريس المصري ومشاركة فرقة "أيامنا الحلوة"، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية على خشبة المسرح.

وشهدت الساعات الماضية إقبالًا كبيرًا من جمهور مهرجان العلمين الجديدة على حجز تذاكر الحفلات الغنائية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذى حققه حفل الفنان تامر حسنى، الجمعة الماضى، فى افتتاح حفلات المهرجان.

صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة مهرجان العلمين صاحبة السعادة من مهرجان العلمين صاحبة السعادة الساحر كريس المصري

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