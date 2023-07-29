خبير أثري: هرم خوفو معجزة هندسية فلكية

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الآثري، إن مصر بها 138 هرمًا، لكن الهرم الأكبر "خوفو" حير كل علماء الفلك والهندسة وكل أنواع العلوم حتى الآن، ووصفه المتنبي: "بناء يخاف الدهر منه، وكل ما على ظاهر الأرض يخاف من الدهر".

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هرم خوفو معجزة هندسية فلكية، حيث ظل لمدة 3800 عامًا، متمنيًا أن يكون لدى الدولة المصرية سياحة جديدة تعرف بسياحة الأهرامات.

وتابع: لدينا جبانة منسية تمتد من أبو رواش بالجيزة حتى ميدوم ببني سويف، والتي تحتوي على 60 هرمًا، معقبًا: نتمنى أن تكون هناك جولة لأولادنا والأجانب لزيارة 10 مجموعات هرمية بهذه المنطقة.

واختتم: سيظل الهرم الأكبر بكل معجزاته أطول بناء هرمي، وهو فخر لكل أولادنا، ويكفي أنه العجيبة الوحيدة الباقية من معجزات العالم القديم.