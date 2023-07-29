"ماكينزى": الذكاء الاصطناعى سيقلب سوق العمل وسيفرض 12 مليون تبديل وظيفى

أكدت شركة الاستشارات الأمريكية العملاقة "ماكينزي"، أن الذكاء الاصطناعي سيقلب سوق العمل وسيُفرض 12 مليون تبديل وظيفي، ويقلل 30٪ من ساعات العمل في الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2030، وفقًا لما نقله موقع "فورتشن" الاقتصادي الأمريكي.

وقال التقرير، إن مناقشات الذكاء الاصطناعي في القوى العاملة يتأرجح بين أجراس الإنذار للبطالة الجماعية والأوهام من المدينة الفاضلة المستقبلية، حيث يكون لكل فرد الحرية في متابعة شغفه بدلًا من العمل على مهنة، في حين أن تفاصيل كيفية إنشاء الذكاء الاصطناعي ستحول القوى العاملة قد تكون قابلة للنقاش، يعتقد الخبراء والعمال على حد سواء أن التغيير أمر لا مفر منه.

ويحاول التقرير الصادر عن شركة ماكينزي العملاقة للاستشارات تحديد هذه التغييرات الوشيكة من خلال دراسة كيفية تغير مزيج الوظائف بمرور الوقت، بشكل حاسم بحيث يصل بحث ماكينزي إلى وجهة نظر لم تكن شائعة حتى الآن في الخطاب - وهي أن الذكاء الاصطناعي لن تمحو الوظائف على المدى الطويل، على الرغم من أن البحث المعني "لا يمكن بالتأكيد استبعاد فقدان الوظائف، على الأقل في المدى القصير".

ويخلص التقرير إلى أنه لا يزال بإمكانه إضافة وظائف حتى عام 2030 ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق.

وأضاف التقرير أنه ستغير الطريقة التي يتم بها أداء وظائف معينة أو تخلق فرصة للموظفين في وظائف منخفضة الأجر للانتقال إلى مناصب ذات رواتب عالية، شريطة أن يتلقوا تدريبًا مناسبًا.

و يقدر تقرير ماكينزي أن 12 مليون شخص سيغيرون وظائفهم بحلول عام 2030، بزيادة 25٪ عما كان متوقعًا قبل عامين فقط، سيغير العمال وظائفهم بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، على الرغم من أن البعض قد يرى وظائفهم تختفي، إلا أن آخرين سينجذبون نحو مجالات ذات رواتب أعلى، أو مجالات تتطلب مهاراتهم فيها بشكل أكبر.