السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ناشط أمريكي: صفقة الحبوب ما كانت لتفشل لو التزم الغرب بوعوده تجاه روسيا

حبوب قمح
حبوب قمح

عبر الناشط في مجال حقوق الإنسان والسياسي الأمريكي أجامو بركة عن اعتقاده بأن الدول الغربية تصرفت مع روسيا بعيدا عن النزاهة في قضية صفقة الحبوب.

وكتب بركة على "تويتر": "خيانة الأمانة وغطرسة الغرب مدهشة، صفقة الحبوب في البحر الأسود ما كانت لتفشل لو نفذ الغرب وعوده، ورفع القيود المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية".

وأشار بركة إلى أن "الإعلام الكاذب" في الولايات المتحدة وأوروبا يتعمد التزام الصمت بشأن هذه المسألة.

يذكر أن صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، بعد أن أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بنيتها وقف العمل بها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن الغرب لم يف بالتزاماته بموجب الصفقة على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

وأشار بوتين عدة مرات إلى أن الغرب استغل الصفقة لاستيراد القسم الأكبر من الحبوب لسد احتياجاته، في حين أن هدف الصفقة الرئيسي هو إمداد الدول الفقيرة والمحتاجة بالحبوب، وهذا الشرط لم يتحقق أبدًا.

 

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