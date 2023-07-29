جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية بجمارك مطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جنوب افريقيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من جوهانسبرج اشتبه أحمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زغلول مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات متكررة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم حسن طلحة مدير الحركة بتكليف مصطفى بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 153 عبوة بداخل كل منها عشر سجائر الكترونية بإجمالي 1530 سيجارة.

وقام بالتحريز محمد مكاوي، و علاء خضر، و محمد فتحي مأموري الجمرك تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة .

قرر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.