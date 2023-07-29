السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد رياض: رقصت على أغانى المهرجانات مع أولادى وأحب سماع أم كلثوم

محمد رياض
محمد رياض

قال الفنان محمد رياض، إنه يجب عدم وضع الشخص ذاته داخل إطار بعينه بحكم السن، ولكن الخروج من الإطار بشرط ألا تكون هذه الأفعال منافية لعادات أو دين أو لسلوك متعارف عليه، معبرًا: "ممكن ألعب كورة في الشارع دلوقتي، ممكن أجري في الشقة لوحدي، ممكن أرقص على أغاني مهرجانات وعملتها فعلًا مع ولادي".

أغاني المهرجانات

وأكد محمد رياض، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يحب سماع الأغاني القديمة لأم كلثوم، عبد الوهاب، كما أنه يحب سماع صوت شيرين عبد الوهاب، محمد منير، أنغام.

وتابع: "أغاني المهراجانات بتعمل حالة جيدة في الأفراح والمناسبات، لكن أنا أحب سماع عبد الحليم، وأم كلثوم".

 

محمد رياض الفنان محمد رياض بالخط العريض الحياة أغاني المهرجانات

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