السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الدول الغربية الكبرى مصرة على استمرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية

ليبيا
ليبيا

علق الدكتور محمد أبو الفضل، الخبير في الشأن الليبي، على البيان الخاص باحترام إرادة الشعب الليبي. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن البرلمان الليبي وضع خارطة طريق لاختيار رئيس الوزراء الليبي ولم يحدد شخصًا بعينه، ويقوم بعد ذلك الشخص الذي تم اختياره بتشكيل الحكومة.

 وأضاف أن البرلمان الليبي حدد قواعد الاختيار في بيانه الذي أرسله إلى لجنة «6 + 6»، موضحاً أن المبعوث الأممي تعامل مع البيان الذي أصدره البرلمان الليبي وكأن هناك شخصية محددة تم اختيارها بالفعل ولذلك رد عليه البرلمان الليبي مرة أخرى بأن بيان البرلمان هو بمثابة خارطة طريق وليس اختيارًا لشخصًا بعينه.

وأشار إلى أن هناك إصرار من جانب الدول الغربية الكبرى (أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) على استمرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية صلاحياتها منذ حوالي عام بقيادة عبدالحميد الدبيبة.

وأكد أن هناك اتجاه عام لتحييد مجلسي النواب والدولة على الرغم من أن مجلس النواب هو الجسم الوحيد في المؤسسات الليبية الذي يحظى بشرعية دستورية.

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