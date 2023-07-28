الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: الأهلي أكبر نادٍ في أفريقيا.. ولم نحتفل بدوري الأبطال حتى الآن

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تجربته مع المارد الأحمر عقب نهاية الموسم الأول له داخل القلعة الحمراء.

وتمكن كولر من قيادة الأهلي للتتويج بخمسة ألقاب خلال موسمه الأول مع المارد الأحمر.

وقال كولر في تصريحات لصحيفة "aargauerzeitung" السويسرية": الأهلي أكبر نادٍ في أفريقيا ولديه عدد كبير من الجماهير المتحمسة وهذا أمر أثار إعجابي لكني وجدت أن من يحضر فقط 3 آلاف مشجع".

وأضاف: "شعرت بخيبة أمل بسبب ضعف الحضور الجماهيري في مصر لكن في المباريات الحاسمة والنهائية كانت الملاعب ممتلئة".

وتابع كولر: " نجحت في موسمي الأول مع الأهلي بالتتويج بعدد من البطولات حتى بطولة الدوري المصري فزنا بها دون أن نلعب".

وأوضح: "كنت أتناول الغداء مع المترجم خالد الجوادي في المطعم، ووجدنا المشجعين يهنئوننا بشكل مفاجئ ويلتقطون الصور معنا".

وعن الفرق بين الاحتفالات في مصر وأوروبا، كشف: "الاحتفالات بالبطولات في مصر مختلفة تمامًا عما يحدث في أوروبا، لكن الأجواء في القاهرة تصبح رائعة للغاية".

وتابع: "لم نحتفل بدوري أبطال أفريقيا على الإطلاق حتى الآن، فقد أردنا فعل هذا في الفندق لكنهم قالوا إنه غير مجهز".

واختتم: "ذهبنا بعد ذلك إلى النوم، واستيقظنا في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، وتوجهنا إلى المطار ولم نحتفل بالبطولة حتى الآن".

السويسري مارسيل كولر دورى ابطال افريقيا الاهلى

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