الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق أولى حفلات "صيف بلدنا" في رأس البر بدمياط

رأس البر
رأس البر

شهدت مدينة رأس البر برئاسة  المحاسب وليد الشهاوي وإشراف  نواب المدينة، انطلاق أولى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تحت عنوان "صيف بلدنا 3"، والتي تُقام بمحيط المراكب الديكورية بشارع النيل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مدار شهر ونصف بموسم صيف 2023 حيث تشهد فعاليات المهرجان إقبالاً كبيرًا من المصطافين ورواد المدينة، تأتي الاحتفالات ضمن المهرجانات الصيفية التي تشهدها رأس البر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال موسم صيف 2023.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

نتيجة 3 ثانوي| رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة دمياط برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 لمحافظة الوادي الجديد برقم الجلوس عبر الدستور

الأكثر سخونة على الإطلاق.. ماذا بعد شهر يوليو في ارتفاع درجات الحرارة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟