انطلاق أولى حفلات "صيف بلدنا" في رأس البر بدمياط

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة، انطلاق أولى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تحت عنوان "صيف بلدنا 3"، والتي تُقام بمحيط المراكب الديكورية بشارع النيل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مدار شهر ونصف بموسم صيف 2023 حيث تشهد فعاليات المهرجان إقبالاً كبيرًا من المصطافين ورواد المدينة، تأتي الاحتفالات ضمن المهرجانات الصيفية التي تشهدها رأس البر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال موسم صيف 2023.