اللى باعنا.. بدء حفل راغب علامة بمهرجان العلمين وسط حشد جماهيرى

بدأ منذ قليل حفل السوبر ستار راغب علامة ضمن فاعليات مهرجان العلمين، وشهد الحفل حشدًا جماهيريا كبيرا.

وبدأ “راغب” الحفل بأغنية “اللي باعنا” وسط تفاعل كبير من الجماهير الذين حرصوا على حضور نجمهم المفضل، ومن المقرر أن يقدم باقة منوعة ومميزة من أجمل أغانيه.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، تليه حفلات للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة- ركوب الدراجات- الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وفى سياق متصل، تحرص قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل العروض الجوية كاملة، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، خاصة مع ما تضمنته العروض من دقة وإتقان ومهارة، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم منهم تامر حسني، أنغام، إليسا، الموسيقار العالمي عمر خيرت، وفريق كايروكي.

الجدير بالذكر أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، بدأ الغناء عن عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيًا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة