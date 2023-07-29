"الزراعة" تكشف عن أفضل الطرق لمكافحة ذبابة الفاكهة والحد من انتشارها

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين عن أفضل الطرق لمكافحة ذبابة الفاكهة والحد من انتظارها.



قال تقرير إن هناك أنواع مختلفة من ذباب الفاكهة في مصر، مثل: أنواع وحيدة العائل وهي التي تتغذى على عائل واحد فقط مثل: ذبابة الزيتون وذبابة التين، وأنواع عديدة العوائل، وهي التي تتغذى على أكثر من عائل مثل ذبابة فاكهة البحر المتوسط، وذبابة الخوخ والتي تُعد حديثة الدخول إلى مصر، وذبابة القرعيات التي تصيب أنواع معينة من القرعيات فقط.

وأوضح التقرير أن أفضل الطرق للتعرف على إصابة الحقل ولمعرفة إذا كان الحقل مصاب بذبابة الفاكهة لابد من استخدام المصايد الاستكشافية ووضع جاذب جنسية للذبابة، مع ضرورة الفحص الدوري للحقل وفي حالة وجود ثمار متساقطة نتيجة الإصابة يتم جمعها ودفنها في باطن الأرض على عمق 50 سم.

وقال التقرير إنه تتعدد طرق مكافحة ذبابة الفاكهة في مصر، ويمكن تقسيمها إلى مكافحة كيميائية ومكافحة غير كيميائية، والمكافحة كيميائية تستخدم هذه الطريقة العديد من المبيدات الحشرية المختلفة للتخلص من الآفة، حيث يتم رش المبيدات على الثمار المصابة والمحيطة بها، وتحتاج هذه الطريقة إلى دراسة وتحليل للمبيدات المستخدمة وتأكد من خلوها من المواد الضارة.

وأضاف أن المكافحة غير كيميائية وتتضمن هذه الطريقة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى منع انتشار الآفة، ومنها: إزالة الثمار المصابة بشكل فوري، حيث يتم التخلص من الثمار التي تعاني من تلف جزئي أو كلي. ، وتقليم الأشجار وتنظيفها بشكل دوري، وذلك لتجنب تجمع الفضلات والبقايا العضوية التي تجذب ذبابة الفاكهة.

وأشار التقرير إلى استخدام الفخاخ اللاصقة والصفائح الورقية الصفراء في الأماكن المحيطة بالمزارع، حيث تعتبر هذه الفخاخ طريقة فعالة لجذب الذبابة وقتلها، استخدام العوامل البيولوجية المختلفة، مثل استخدام الحشرات المفترسة والبكتيريا والفيروسات، والتي تهدف إلى الحد من انتشار ذبابة الفاكهة.