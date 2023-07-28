التعليم: 91.9% نسبة النجاح فى الفلسفة والمنطق.. و89.7% للرياضيات البحتة.. و90.6% فى الأحياء

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%، مشيرا إلي أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم إلى مركز التصحيح الإلكتروني الرئيسي.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



وأشار الوزير إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.