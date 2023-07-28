محمد رياض: رفضت دوري في مسلسل "الضوء الشارد" أكثر من مرة

قال الفنان محمد رياض، إنه رفض تجسيد دوره في مسلسل “الضوء الشارد” أكثر من مرة.

وأضاف “رياض” خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”: سبب رفضي للدور هو موت الشخصية في الحلقات الأولى".

وتابع رياض: الكاتب محمد صفاء عامر، رفض أن يغير في السيناريو ويمد موت فارس في الضوء الشارد إلى الحلقات الأخيرة.

وكشف “رياض” خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والمداح وغيرها.

وحول هواياته، قال: “أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته”.