الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رياض: رفضت دوري في مسلسل "الضوء الشارد" أكثر من مرة

محمد رياض
محمد رياض

قال الفنان محمد رياض، إنه رفض تجسيد دوره في مسلسل “الضوء الشارد” أكثر من مرة.

وأضاف “رياض” خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”: سبب رفضي للدور هو موت الشخصية في الحلقات الأولى".

وتابع رياض: الكاتب محمد صفاء عامر، رفض أن يغير في السيناريو ويمد موت فارس في الضوء الشارد إلى الحلقات الأخيرة.

وكشف “رياض” خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والمداح وغيرها.

وحول هواياته، قال: “أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته”.

الفنان محمد رياض محمد رياض لضوء الشارد إيمان أبو طالب بالخط العريض الحياة

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