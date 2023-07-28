الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على قطب: الخسائر البشرية والمادية فى إفريقيا جراء التغيرات المناخية بالغة

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ وخبير الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية ناتج حتمي للعنصر البشري الصناعي، حيث الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية أدى إلى ارتفاع مؤشر ثاني أكيد الكربون في الهواء ومن ثم ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

التغيرات المناخية 

وأكد الدكتور علي قطب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن القارة الإفريقية تعاني بصورة كبيرة من التغيرات المناخية نظراً لتكدس المواطنين في المناطق شديدة الحرارة والتي تمثل خطورة بالغة عليهم، لذا قارة أوروبا هي من تدفع ثمن هذه التغيرات المناخية وليس قارة أوروبا.

محدودية إمكانيات أفريقيا

وأضاف في حديثه، أن حجم الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية في القارة الأفريقية كبير للغاية مقارنة بحجم الخسائر في قارة أوروبا، ويرجع هذا التباين لمجموعة من العوامل أهمها افتقار دول إفريقيا المعدات التكنولوجية الحديثة، انخفاض معدل سرعة الاستجابة عند نشوب الحرائق ومظاهر التغيرات المناخية في الدول الأفريقية نظراً لمحدودية الإمكانيات، وبالتالي إفريقيا تعاني بصورة كبيرة تفوق باقي قارات العالم.

علي قطب أستاذ تغير مناخي خبير أرصاد جوية النهار محمد الباز

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