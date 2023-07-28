قناة الناس| عبدالشافي الشيخ: نعم الله تعالى على الإنسان عديدة (فيديو)

قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ الأخلاق في الإسلام على نوعين، منها أخلاق محمودة حثّ عليها الإسلام وحرّض عليها النبي صلّ الله عليه وسلم وحث عليها، مؤكدًا أن نعم الله تعالى عديدة على الإنسان، إذ يقول تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها).

وأضاف الدكتور عبدالشافي الشيخ، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ الأخلاق المذمومة أمرنا النبي صلّ الله عليه وسلم أن نبتعد عنها، ولذلك عندما نتناول بعض الصفات المذمومة لا للتأسي بها أو الاقتداء بها بل للإبعتاد عنها، مستشهدًا بقول أحد صحابة الرسول "كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت اسأله عن الشر)، لافتا إلى أن الذي يسأل عن الشر يتوخاه ويبتعد عنه.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.