نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: مصر أكبر دولة يعمل فيها البنك خارج الاتحاد

قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، إن مصر أكبر دولة يعمل فيها البنك خارج الاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة": "في مؤتمر الحوار المتوسطي قلنا مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، استثمرنا في منطقة البحر المتوسط حوالي 3 مليارات دولار، منها مليار دولار خارج الاتحاد الأوروبي، وكان في مصر".

وأردفت: "نعرف أن الوضع في مصر مليء بالتحديات، لكننا نشارك في مشروعات مهمة جدًا تساهم في استقرار الاقتصاد، إحد مناطق العمل التي نراها مهمة جدًا.. دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعم هذه المشروعات يخلق فرص عمل، ومنها دعم القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص يدعم التطور الاقتصادي في مصر".

وختمت: "في هذا السياق لدينا شراكة وعمل كبير مع البنوك المصرية، وندعمها ونمولها من أجل الاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات التي يمكنها توظيف الشباب".