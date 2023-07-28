«حياة كريمة» فى الشرقية: مشروعات الطرق تنهى زمن الحوادث

أولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية فى القرى المستهدفة بكل أنحاء الجمهورية، فى إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإرساء الحياة الكريمة لهم، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتعد الشرقية من المحافظات التى شهدت نجاحات كبيرة فى ملف الطرق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث شهدت طرق المحافظة أعمال تطوير غير مسبوقة، بداية من إنشاء طرق ومحاور جديدة، وتطوير ورصف القائمة طبقًا للمواصفات القياسية، إلى جانب إنارتها بمنظومات إضاءة عالية المستوى.

وأسهمت هذه الأعمال فى توفير الكثير من الوقت والجهد على أهالى الشرقية، بعدما نجحت فى تحقيق سيولة مرورية غير مسبوقة، وإنهاء التكدسات التى كان يشهدها معظم مدن المحافظة.

وقال محمود الفرماوى، من أبناء محافظة الشرقية، إن «حياة كريمة» أنشأت الكثير من الطرق الجديدة فى المحافظة، سواء الداخلية فى القرى والمدن، أو تلك التى تربط القرى بالمدن، بعد إهمال دام سنوات لهذا الملف الحيوى.

وأضاف «الفرماوى»: «تم ربط أكثر من منطقة وحى وقرية ومدينة بشبكة متكاملة من الطرق فى الشرقية، بما يُسهل على المواطنين انتقالاتهم، ويوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد».

وواصل: «المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) حققت الكثير من النجاحات غير المسبوقة فى ملف الطرق والكبارى، كما أنها عملت على رفع كفاءة الشوارع فى القرى، دون الاكتفاء بالمدن فقط، وشمل ذلك أعمال رصف متطورة».

ووجّه الشكر لجميع القائمين على المبادرة الرئاسية، فى ظل حرصهم على تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى القطاعات الخدمية المختلفة، ورفع العبء عن كاهلهم، وتسهيل انتقالهم بين المراكز والقرى.

وقال محمد سعيد، أحد أهالى قرية «شبرا العنب»، التابعة لمركز منيا القمح: «عانينا لسنوات طويلة من إهمال الطرق وغياب أعمدة الإنارة عنها، حتى إنها كانت فى ظلام دامس ما أدى لوقوع العديد من الحوادث».

وأضاف «سعيد»: «لكن بعد (حياة كريمة) وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصبح الوضع مختلفًا تمامًا، وأصبح المواطنون لا يخافون من السير على الطريق الخاص بالقرية ليلًا، بالتزامن مع رفع كفاءة الطرق المجاورة، وتطوير الطريق الإقليمى المجاور، ما يسّر الحركة المرورية للمحافظات الأخرى».

وأتم بقوله: «كنت أذهب إلى عملى يوميًا بصعوبة شديدة، بسبب تكسير وإهمال الطرق، لكن (حياة كريمة) رصفت هذه الطرق، فأصبح الوضع أفضل بكثير».

واتفقت معه ميرفت محمد، من أهالى مدينة منيا القمح، بقولها إن «حياة كريمة» استجابت لمطالب أبناء المحافظة الخاصة بتطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية، فى إطار اهتمامها بتحسين البنية التحتية فى كل أنحاء الجمهورية، مشيدة بما تم من أعمال رصف فى طرق وشوارع المحافظة.

وأضافت «ميرفت»: «المبادرة انتهت من رصف ورفع كفاءة الطرق فى غالبية القرى المستهدفة، فى إطار سعيها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والاهتمام بتوفير جميع طلباتهم، إلى جانب إتاحة بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك فى ظل المشروعات الاستثمارية التى تُنفذ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد».