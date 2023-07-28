الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث لـ"لوغاريتم": تغلبت على السرطان فى مرحلته الرابعة

برنامج لوغاريتم
برنامج "لوغاريتم"

يواصل برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، متابعة لفقراته داخل كوريا الجنوبية التي يسلط فيها الضوء على التقدم العلمي.

وقال أحمد فايق، إن هناك عالما مصريا في كوريا استطاع أن يدمر مادة الأفلاتوكسين المدمرة المسببة للسرطان، بطريقة علمية يتحدث عنها العالم حتى الآن.

واستضاف برنامج "لوغاريتم" العالم المصري الدكتور محمد مناع، الحاصل على الدكتوراه من جامعة بوسان الوطنية في كوريا.

وقال الدكتور محمد مناع، إنه استطاع أن ينشط أنواعا من البكتيريا توقف الفطر من إنتاج الأفلاتوكسين، وهو أخطر أنواع السموم المسببة للسرطان في العالم.

وأضاف أن قام بنشر أكثر من 34 بحثا علميا جميعها في مجلات مصنفة من أفضل المجلات العلمية، مشيراً إلى أن حصل على أفضل رسالة ماجيستير في العلوم الزراعية، وأنه من محاربي السرطان وتم التعافي بعد أن تجاوز المرحلة الرابعة.

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