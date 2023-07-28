الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "البرلمان العربى" يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المسجد الأقصى

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

أدان النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن وعضو البرلمان العربي، واستنكر بأشد العبارات، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين بأعداد كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال.

وقال اللواء طارق نصير، إن استمرار اقتحام المستوطنين والحكومة الإسرائيلية للمسجد الأقصى يتنافى تمامًا مع المعاهدات الدولية لحماية المقدسات الدينية ودور العبادة.

واعتبر نصير اقتحام المسجد الأقصى تصرفًا بربريًا وهمجيًا يزيد من تفاقم الأمور وتصاعد وتيرة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يؤثر على السلم والأمن الدوليين.

وجدد اللواء طارق نصير، دعوته للأمم المتحدة من خلال آلياتها المختلفة بأن تمارس دورها في حماية المقدسات الدينية والشعب الفلسطيني، لأن ما يحدث يتعارض تمامًا ويتنافى مع المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعا نصير كافة أحرار العالم إلى إدانه هذا العمل الذي لا يتفق مع كافة المعاهدات الدولية والشرائع السماوية.

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