الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة شخصين فى حادث بطريق أبوعياد بالإسماعيلية

مصرع وإصابة شخصين
مصرع وإصابة شخصين

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء حادث تصادم سيارة مجهولة بدراجة بخارية، وقع عصر اليوم الجمعة، بطريق أبو عياد أمام الثلاجة بمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية.  

تلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة ودراجة بخارية، بطريق أبو عياد في مركز ومدينة أبوصوير، كما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات إسعاف حيث تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، فيما تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.  

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه كسر بالساق اليمنى، وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين أن المتوفى يدعى ممدوح ميلاد يني يوسف 51 عامًا من محافظة أسيوط، فيما أصيب صفوت لبيب منصور خليل 49 عامًا مقيم بمركز ومدينة  أبوصوير.

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