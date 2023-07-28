ضبط طن وربع دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بطنطا والمحلة

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية من ضبط صاحبي مخبزين في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى، بعد أن تم استيلاءهما على جوالات من الدقيق البلدي المدعوم وبيعها في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأوضح التقرير أن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمحلة تمكنت من ضبط صاحب المخبز الأول، والذي استولى على 14 جوال دقيق بلدي مدعوم، بإجمالي وزن 700 كيلو جرام، محاولًا تصرفها في السوق السوداء بدون وجه حق، فيما تم ضبط صاحب المخبز الثاني بعد استيلائه على 11 جوال دقيق بلدي مدعوم بلغت وزنها 550 كيلو جرام وبيعها في السوق السوداء، ليكون إجمالي الدقيق المدعم الذي تم ضبطه قبل بيعه 1250 كيلو جرام (طن وربع).

وقد تم تحرير محاضر بالواقعتين، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود مديرية التموين في محافظة الغربية للحد من ظاهرة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وبجودة عالية.