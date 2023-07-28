الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن وربع دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بطنطا والمحلة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية من ضبط صاحبي مخبزين في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى، بعد أن تم استيلاءهما على جوالات من الدقيق البلدي المدعوم وبيعها في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأوضح التقرير أن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمحلة تمكنت من ضبط صاحب المخبز الأول، والذي استولى على 14 جوال دقيق بلدي مدعوم، بإجمالي وزن 700 كيلو جرام، محاولًا تصرفها في السوق السوداء بدون وجه حق، فيما تم ضبط صاحب المخبز الثاني بعد استيلائه على 11 جوال دقيق بلدي مدعوم بلغت وزنها 550 كيلو جرام وبيعها في السوق السوداء، ليكون إجمالي الدقيق المدعم الذي تم ضبطه قبل بيعه 1250 كيلو جرام (طن وربع).

وقد تم تحرير محاضر بالواقعتين، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود مديرية التموين في محافظة الغربية للحد من ظاهرة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وبجودة عالية.

الإجراءات القانونية اللازمة إجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواد الغذائية توفير المواد الغذائية بمحافظة الغربية دقيق مدعم دون وجه حق صالحة للاستهلاك بالسوق السوداء

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"شعبة الذهب" تُحذر المواطنين من عيار دخيل على السوق المحلية

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

مقارنة بـ 2022.. ننشر نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 مواد

بـ17 مليون جنيه.. إنجاز 90% من رصف 7 شوارع رئيسية بوسط الإسكندرية

اتحاد الكرة يرفض طلب المصرى بتأجيل مباراته فى كأس مصر (مستند)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟