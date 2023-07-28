للمصريين بالخارج.. تفاصيل مبادرة "الخارجية المصرية" لتسوية أوضاع التجنيد

جذب بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تسوية وضع التجنيد لمن لم يؤد الخدمة العسكرية، أنظار العديد من المصريين بالخارج، إذ جاء في البيان الذي نُشر أمس الخميس، بمثابة مفاجأة سارَّة لكلّ المقيمين خارج الأراضي المصرية.

وتصدّر بيان وزارة الخارجية، محركات البحث بعد ساعات قليلة من تداوله عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، كما جذب اهتمام المصريين، خاصة المقيمين بالخارج، بعد السماح بتسوية أوضاع التجنيد مقابل مبلغ مالي كشفته وزارة الخارجية في بيانها الرسميّ.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها ستسمح للمصريين بالخارج، ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بتسوية أوضاعهم بشكل نهائي مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو، ما يجعلهم غير مهددين بالملاحقة القانونية.

يأتي ذلك بعد تلقّي وزارة الخارجية المصرية العديد من الطلبات لمواطنيها في الخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظرا لتردد بعض المواطنين عن العودة لأرض الوطن، وعدم المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، وذلك وفقًا لما ورد في بيان الوزارة.

وأوضح البيان، أن العديد من المصريين يُسافرون دون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.

طريقة سداد المبلغ

وتأتي مبادرة الخارجية بإمكانية تسوية أوضاع المسافرين هؤلاء مقابل مبلغ يدفع بالعملة الأجنبية، على النحو التالي:

سداد مبلغ 5000 دولار أو يورو.

يسدد المبلغ على حساب بنك مصر فرع أبوظبي.

لن يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية مواقفهم من التجنيد.

البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع:

الاسم.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة جواز السفر.

تاريخ الميلاد.

الرقم الثلاثي إن وجد.

تاريخ مغادرة البلاد.

الدولة المقيم بها.

البريد الإلكتروني.

وبحسب البيان، سيتم "استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عام وحتى سن 30 عام وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عام لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف".