الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 مليون مشاهدة.. محمد حماقى يتصدر ترند يوتيوب بـ"لمون نعناع"

حماقي
حماقي

حققت أحدث أعمال المطرب محمد حماقي، الغنائية “لمون نعناع”، نجاحًا كبيرًا حيث حصدت 4 ملايين مشاهدة خلال اسبوع من طرحها، بالاضافة الى احتلالها المركز الثاني بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

 

وتعاون محمد حماقي في أغنية "لمون نعناع" مع الشاعر الغنائي فلبينو أحمد الذي كتب الكلمات، ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وطرحها مساء أمس الخميس بعد أن قام بحملة ترويجية للأغنية خلال الفترة الماضية.

كلمات أغنية "لمون نعناع":

سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير

ما هو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا فميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح إحنا هنملا الكون أفراح

وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح

لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق 

 

ويستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في ختام مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57 يوم 19 أغسطس المقبل.

ويقدم “حماقي” خلال الحفل، باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير: "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

أغنية لمون نعناع حفل غنائي حملة ترويجية ختام مهرجان قرطاج يا فاتني

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