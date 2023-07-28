"الأوقاف": انعقاد مقارئ القرآن الكريم للجمهور بعشر محافظات ضمن فعاليات القوافل الدعوية

عُقدت مقارئ الجمهور اليوم الجمعة، بعد صلاة الجمعة، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وإقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وضمن فعاليات القوافل الدعوية بعشر محافظات.

ففي مديرية أوقاف القليوبية عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد مسعود حسن بكوم أشفين، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بالوزارة، والدكتور عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن مدير الدعوة، والشيخ عبد المعطي أحمد عبد المجيد عياد مدير إدارة شئون الإدارات.

كما عقدت مقرأة الجمهور بمسجد (السلام) بدار السلام بمديرية أوقاف سوهاج، بحضور الدكتور محمد حسني عبد الرحيم مدير مديرية أوقاف سوهاج، والشيخ شحاته محمد شحاته مدير إدارة الإدارات، والشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة، والمهندس محمد السيد عوض رئيس مجلس مدينة دار السلام.

كما عقدت مقرأة الجمهور بمسجد الهدى التابع لإدارة أوقاف بدر بمديرية أوقاف البحيرة، بحضور الشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، والشيخ حسن فؤاد مدير إدارة أوقاف بدر.

وفي مديرية أوقاف أسيوط عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد التوحيد بقرية دوير بإدارة صدفا بأسيوط، بحضور الدكتور عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط والشيخ مختار عيسي دياب وكيل المديرية، والشيخ محمد عبد اللطيف مدير الدعوة، والشيخ أسامة عبد الفتاح محمود مدير إدارة الإدارات، والشيخ ناصر محمد السيد علي مدير المتابعة، والشيخ أحمد كمال علي مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ رمضان جمعة مسئول المساجد، والشيخ أسامة عبد الفتاح محمد مسئول شئون القرآن بالمديرية.

كما عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد ابو العزايم، بحضور الشيخ عطا محمد بسيوني مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عبد القادر عبد الله سليم مدير الدعوة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد الزهراء أبو رديس بحضور الشيخ السيد يوسف السيد غيط مدير مديرية جنوب سيناء، والسيد العميد مهندس سامح المتولي رئيس مجلس مدينة أبو رديس، والشيخ إبراهيم أحمد علي مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ مصطفى محمد عامر مسئول الإرشاد بالمديرية، والشيخ سلامة محمد سلامة سالم مدير إدارة أبو رديس.

وفي مديرية أوقاف السويس عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد أبو عباس جنيفة بالجناين، بحضور الشيخ ماجد راضي فرج مدير المديرية، والشيخ/ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة.

وفي مديرية أوقاف مطروح عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد سيدي رحيم بسيوة بمطروح، بحضور الشيخ إبراهيم شحاته الفار مدير المتابعة بمديرية أوقاف مطروح، والشيخ محمد منصور حسن مدير الإدارة.

وفي مديرية أوقاف المنيا عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد سعد بن أبي وقاص بإسطا البلد بحضور الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين مدير المديرية، والدكتور أحمد عزمي عيداروس مدير إدارة شئون الإدارات.

وفي مديرية أوقاف بني سويف عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد مالك المالك بندر سمسطا بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مديرية المديرية، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة.

