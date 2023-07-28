ضبط 31 ألف قطعة حلوى مغشوشة وكميات غير صالحة من المواد الغذائية بالغربية

وجهت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية ضربة موجعة لتجار السلع المغشوشة حيث تم ضبط 31 ألف قطعة حلوى مغشوشة وكميات غير صالحة من المواد الغذائية.

جاء ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية حيث تم ضبط 620 كيلو جرام عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي وطن وربع حلويات ما يقرب من 31 ألف قطعة حلوى مغشوشة وطن و200 كيلو جرام خل تفاح وخل أبيض مغشوش و300 كيلو جرام حلاوة طحينية تحتوي على مواد مضافة غير مصرح بها.

كما تم إعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي يقدر وزنها ب 200 كيلو جرامًا تقريبًا عبارة عن (لحوم_كبدة_عصائر_مشروبات غازية_منتجات ألبان) حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت المهندسة حنان عامر أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

وأشارت إلى أن الهدف هو تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.