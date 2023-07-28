الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف المنيا وتوابعها يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبو سيفين

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

ترأس نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي صباح اليوم الجمعة، وفي كنيسة الشهيد فلوباتير مرقوريوس "ابو سيفين"-  بقرية ادمو.

شارك في الصلاة جناب القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية، والقس يسطس مكرم كاهن الكنيسة، وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

وخلال القداس الإلهي ألقى الأنبا مكاريوس عظة روحية، واستكمل الصلوات ثم اختتم القداس الإلهي وصرف الشعب الحضور.

وكان قد حضر نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم ساره للراهبات نهضة "الأمير تادرس الشطبي" في قرية دمشير .

وخلال النهضة الروحية ألقي الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم ساره للراهبات، عظة روحية تحت عنوان"الاستشهاد".

كما شارك بالحضور عدد من أباء كهنة الكنيسة وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

وكان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بالآباء كهنة وخدام وخادمات كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر)

بدأ اللقاء الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بصلاة افتتاحية، ثم ألقى نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، كلمة قدم فيها الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على حرصه الدائم على الالتقاء بكهنة وخدام كنائس هذه المنطقة من الخليج، ومتابعة أحوال خدمتهم لأبناء الكنيسة القبطية المقيمين هناك.

ثم بدأ قداسة  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمته الروحية خلال اللقاء، واستهلها بالترحيب بأبنائه الكهنة والخدام، معربًا عن سعادته باهتمام كهنة الخليج وأسرهم بإقامة مؤتمرهم السنوي بشكل منتظم في مصر، الأمر الذي يدعم بقوة ارتباطهم بالكنيسة الأم.

اسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الام سارة اسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات اسة البابا تواضروس الثاني الانبا مكاريوس اسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الام سارة الانبا مكاريوس اسقف المنيا وتوابعها الأنبا مكاريوس أسقف الانبا مكاريوس اسقف المنيا البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثان البابا تواضروس البابا تواضروس ا

الأكثر قراءة

وزير التعليم يزور كنترول تصحيح الثانوية العامة استعدادًا لإعلان النتيجة

أضرار "الكيس الزلالي" في اليد وأعراضه وطرق الوقاية منه

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الزمالك يتقدم على الاتحاد المنستيرى بهدفين فى الشوط الأول

زيلينسكى لرئيس الوزراء القطرى: "شكرًا على دعمكم"

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أسيوط إلكترونيا وتنسيق الجامعات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟