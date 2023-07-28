أسقف المنيا وتوابعها يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبو سيفين

ترأس نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي صباح اليوم الجمعة، وفي كنيسة الشهيد فلوباتير مرقوريوس "ابو سيفين"- بقرية ادمو.

شارك في الصلاة جناب القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية، والقس يسطس مكرم كاهن الكنيسة، وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

وخلال القداس الإلهي ألقى الأنبا مكاريوس عظة روحية، واستكمل الصلوات ثم اختتم القداس الإلهي وصرف الشعب الحضور.

وكان قد حضر نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم ساره للراهبات نهضة "الأمير تادرس الشطبي" في قرية دمشير .

وخلال النهضة الروحية ألقي الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم ساره للراهبات، عظة روحية تحت عنوان"الاستشهاد".

كما شارك بالحضور عدد من أباء كهنة الكنيسة وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

وكان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بالآباء كهنة وخدام وخادمات كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر)

بدأ اللقاء الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بصلاة افتتاحية، ثم ألقى نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، كلمة قدم فيها الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على حرصه الدائم على الالتقاء بكهنة وخدام كنائس هذه المنطقة من الخليج، ومتابعة أحوال خدمتهم لأبناء الكنيسة القبطية المقيمين هناك.

ثم بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمته الروحية خلال اللقاء، واستهلها بالترحيب بأبنائه الكهنة والخدام، معربًا عن سعادته باهتمام كهنة الخليج وأسرهم بإقامة مؤتمرهم السنوي بشكل منتظم في مصر، الأمر الذي يدعم بقوة ارتباطهم بالكنيسة الأم.