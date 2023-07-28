الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت
عمر خيرت

يشارك الموسيقار عمر خيرت، في فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين”، بحفل موسيقي ضخم يوم 10 أغسطس المقبل، بمدينة العلمين الجديدة.

وطرح موقع “تذكرتي" تذاكر الحفل للجمهور ويرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بمهرجان العلمين:

  • الفئة الأولى بمبلغ 2000 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية بمبلغ 1500 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 1000 جنيها مصريا.
  • الفئة الرابعة بمبلغ 500 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يعزف الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، ومنها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

 

حفل عمر خيرت بمهرجان "الصيف الدولي" بالإسكندرية

ويستعد الموسيقار عمر خيرت، للقاء جمهوره السكندرى، من خلال حفلين ضخمين يحييهما رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، يومي الأحد والإثنين 6 و 7 أغسطس المقبل على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون.

ومن المقرر أن يبدأ الحفلين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وطرحت إدارة المهرجان التذاكر الخاصة بالحفلين وانقسمت إلى أربعة فئات وتتراوح أسعار التذاكر بين 920، 820، 720، 520 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفلي لافتة "كامل العدد" خاصة وإن نفدت معظم التذاكر فور طرحها.

ويحرص عمر خيرت دائما على تلبية نداء جمهوره، بإحياء حفلات فى كافة الدول العربية والأجنبية، وكذلك المشاركة فى المهرجانات الدولية التى تنظمها الأوبرا المصرية، فى إطار الحفاظ على الأصول الموسيقية التي يعمل دومًا على الارتقاء بها، ومن ثمَّ يعرضها للجمهور بعد أن يمهد لها كل المتطلبات الضرورية لخروجها بأفضل صورة ممكنة عالميًا.

الموسيقار عمر خيرت عمر خيرت مهرجان العلمين العالم علمين مدينة العلمين الجديدة الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"شعبة الذهب" تُحذر المواطنين من عيار دخيل على السوق المحلية

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

مقارنة بـ 2022.. ننشر نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 مواد

اتحاد الكرة يرفض طلب المصرى بتأجيل مباراته فى كأس مصر (مستند)

مهرجان العلمين.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟