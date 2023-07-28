مهرجان العلمين.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت

يشارك الموسيقار عمر خيرت، في فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين”، بحفل موسيقي ضخم يوم 10 أغسطس المقبل، بمدينة العلمين الجديدة.

وطرح موقع “تذكرتي" تذاكر الحفل للجمهور ويرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بمهرجان العلمين:

الفئة الأولى بمبلغ 2000 جنيها مصريا.

الفئة الثانية بمبلغ 1500 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة بمبلغ 1000 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة بمبلغ 500 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يعزف الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، ومنها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

حفل عمر خيرت بمهرجان "الصيف الدولي" بالإسكندرية

ويستعد الموسيقار عمر خيرت، للقاء جمهوره السكندرى، من خلال حفلين ضخمين يحييهما رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، يومي الأحد والإثنين 6 و 7 أغسطس المقبل على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون.

ومن المقرر أن يبدأ الحفلين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وطرحت إدارة المهرجان التذاكر الخاصة بالحفلين وانقسمت إلى أربعة فئات وتتراوح أسعار التذاكر بين 920، 820، 720، 520 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفلي لافتة "كامل العدد" خاصة وإن نفدت معظم التذاكر فور طرحها.

ويحرص عمر خيرت دائما على تلبية نداء جمهوره، بإحياء حفلات فى كافة الدول العربية والأجنبية، وكذلك المشاركة فى المهرجانات الدولية التى تنظمها الأوبرا المصرية، فى إطار الحفاظ على الأصول الموسيقية التي يعمل دومًا على الارتقاء بها، ومن ثمَّ يعرضها للجمهور بعد أن يمهد لها كل المتطلبات الضرورية لخروجها بأفضل صورة ممكنة عالميًا.