حكم جزائري يدير مواجهة النصر والشباب بكأس الملك سلمان للأندية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباراة النصر والشباب السعوديين، بالبطولة العربية للأندية.

وتنطلق مباراة النصر والشباب السعوديين، في تمام العاشرة ليلا على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

أسماء حكام مواجهة النصر والشباب السعوديين بكأس الملك سلمان

ويقود مباراة النصر والشباب السعوديين، تحكيميا طاقم مكون من الجزائري لطفي بكواسة حكما للساحة، وقواري مقران حكم مساعد أول، وزرهوني حكم مساعد ثان، ومهند قاسم حكما رابعا.

بينما يتولى تقنية الفيديو "الفار" لحلو بن إبراهيم ويساعده عطية عيسى.

ويتواجد النصر والشباب السعوديين، في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية، بجوار أندية الزمالك واتحاد المنستيرى التونسي.

مجموعات البطولة العربية

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيان، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديان.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

وكانت منافسات البطولة العربية للأندية، انطلقت أمس الخميس، بالمملكة العربية السعودية، وتستمر فعالياتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.