الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء عاشوراء 2023 وفضل صيامه

دعاء عاشوراء
دعاء عاشوراء

يبحث الكثيرين عن دعاء عاشوراء 2023 للإكثار من الدعاء به اليوم الجمعة الموافق 10 محرم للعام الهجري 1445 وهو يوم عاشوراء ويوافق بالميلادي  28 يوليو 2023.

دعاء عاشوراء 2023

نعرض في هذا التقرير دعاء عاشوراء 2023 وفضل صيام اليوم وموعد أذان المغرب للصائمين اليوم.

لم يرد دعاء صريح في يوم عاشوراء ولكن نرصد بعض الأدعية المستحب الدعاء بها في هذا اليوم المبارك.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

يارب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير.

اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن.
 

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فضل صيام يوم عاشوراء 

ورد في فصل صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري.

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم.

موعد أذان المغرب في القاهرة 

 موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 محرم 1445 والموافق ميلاديًا 28 يوليو 2023.
 يكون موعد أذان المغرب اليوم في محافظة القاهرة في تمام الساعة 7:51  مساء.

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