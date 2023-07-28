حكم ليبى يقود مواجهة الكويت الكويتى والوحدة الإماراتى بكأس الملك سلمان

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الستار عن طاقم تحكيم مباراة الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي بالبطولة العربية للأندية.

موعد مباراة الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي بالبطولة العربية

وتنطلق مباراة الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي، في تمام الثامنة مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات.

أسماء حكام مباراة الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي

ويقود مباراة الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي، طاقم مكون من الليبي أحمد عبدالرزاق، حكمًا للساحة، ومحمد عبدالله حكم مساعد أول، وعمر حامد حكم مساعد ثان، وأمين عمر حكمًا رابعًا.

بينما يتولى تقنية الفيديو "الفار"، دحان بيدا ويساعده محمود أبوالرجال.

ويتواجد الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي في المجموعات الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية، بجوار أندية الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري.

مجموعات البطولة العربية

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيان، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيرى التونسي والنصر والشباب السعوديان.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

وكانت منافسات البطولة العربية للأندية، انطلقت أمس الخميس، بالمملكة العربية السعودية، وتستمر فعالياتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.